Aas kutsub vastulausena RKAS-i nõukogust tagasi IRL-i liikme

Aas saatis reede õhtul kell 18.12 rahandusminister Sven Sesterile kirja, kus soovitas RKAS-i nõukogust tagasi kutsuda Tallinna volikogu ja IRL-i eestseisuse liikme Olle Koopi, kuna näeb tema kuulumisel riigi äriühingusse huvide konflikti.

Aas tõi välja, et RKAS-i põhikirja kohaselt ei või äriühingu nõukogu ega juhatuse liikmeks olla isik, kes on äriühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige. Minister märgib, et kui ta Koopi tänavu märtsis RKAS-i nõukogusse saatis, oli Koop riigifirmaga samal tegevusalal tegutsevatest eraettevõtetest taandunud.

Samas on Aasa sõnul hiljem selgunud, et mõned kuud hiljem muudeti Koopiga seotud äriühingute tegevusalad ja ning seejärel sai äriühingute ainuomanikuks ja juhatajaks taas Olle Koop, olles siis juba RKAS-i nõukogu liige.

«Fakte tervikpilti pannes võib tegu olla võimaliku huvide konfliktiga ning Koopiga seotud äriühingute tegevusala muutmine võib olla olemuselt formaalne. Lisas kontrollib Olle Koop äriühingut Casamia OÜ, millele kuulub RKAS-i põhitegevusalal tegutsev OÜ Mäiste-Mähma Põllumajandussaadused,» kirjutas minister.

Seega võtab Aas kokku, et kujunenud olukord võib olla vastuolu seaduse, äriühingu põhikirja ja ühingujuhtimise hea tavaga. «Eeltoodust soovitan teha ettepanek Koopi tagasi kutsumiseks RKAS-i nõukogust ja esitada uus nõukogu liikme kandidaat,» ütles ta.

Reedel kutsusid nii sotsiaaldemokraatide kui ka IRL-i ministrid eesotsas erakonna esimeestega tagasi nende haldusalade riigiasutuste ja -firmade nõukogudest riigikogu liikmed.