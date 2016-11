Kolmandik tööandjatest plaanib uuel aastal palgatõusu

«Meie igasügisesel tööturu-uuringul on tänase seisuga osalenud juba üle 750 tööandja, kelle alluvuses töötab ligikaudu 80 000 töövõtjat,» ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

«Niivõrd esindusliku valimiga uuringust saame järeldada, et ettevõtjate vajadus palgata uusi töötajaid on kasvanud – tervelt kaks kolmandikku küsitletuist kavandab uute töötajate palkamist, pooled uute töökohtade loomist ning kolmandiku arvates seisab ees ka palgatõus.»

Auväärt sõnas, et koguni 73,4 protsenti tööandjatest soovib järgmisel poolaastal palgata uusi töötajaid.

«Kolmandik neist plaanib palgata ühe uue töötaja, viiendik kaks ja neljandik kolm kuni viis uut töötajat,» lausus Auväärt.

«Uute töötajate palkamise plaan on kiirelt kasvanud – 2015. aasta tööturu-uuringus plaanis lisatööjõudu palgata 60,6 protsenti tööandjatest. Suurenenud tööjõuvajadus tuleneb ühelt poolt sellest, et tänavu on paljudes valdkondades olnud töötajate leidmine tunduvalt keerukam kui varem ja enam kui pooltel tööandjatel on vajalikke töötajaid puudu. Lisaks on noored põlvkonnad püsimatud ja soovivad töökohta vahetada keskmiselt iga 2-3 aasta tagant, mis seab tööandjad valiku ette – kas tõsta palka ja proovida töötajale leida uusi väljakutseid ettevõttesiseselt või palgata uus töötaja.»

Uusi töökohti plaanib tuleval aastal Auväärti kinnitusel luua 55,6 protsenti tööandjatest. «Siingi on võrreldes eelmise aastaga näha kasvutrendi – mulluses uuringus teatas uute töökohtade loomise plaanist 46,7 protsenti küsitletuist.»

Auväärt lisas, et kolmandik küsitletuist, 33,2 protsenti, plaanib uueks aastaks palgatõusu. Plaanitav palgatõus jääb enamasti 10 protsenti piiridesse.

«Tervelt 91,4 protsenti palgatõusu plaanivatest tööandjatest kavatseb palku korrigeerida kuni 10 protsenti,» lausus Auväärt.

«41,7 protsenti tööandjatest ei plaani palku korrigeerida, 22,8 protsenti ei ole täna veel palgamuutuste osas oma otsust langetanud ja 2,3 protsenti tööandjatest plaanib palku hoopis langetada.»

CV Keskus viib suurt tööandjate tööturu-uuringut läbi kord aastas, sügisel.