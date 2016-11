Väikeinvestorite eestvedaja: saaksin enne peksa, kui investeeriksin Investorite Liidu kaudu

«Investeerimisel on ülima tähtsusega avatus, läbipaistvus, usaldus, täpsed arvud, korralik aruandlus, realistlik finantsprognoos, ettevõtjate taust ja varasemad kogemused valdkonnas ja veel palju sarnaseid näitajaid,» kirjeldab pokkerimängija ja väikeinvestorina tuntuks saanud Madis Müür enda loodud portaalis Rahaasjad.ee.

Viidates sel nädalal Äripäevas ohtralt kajastust saanud Investorite Liidule, mis on asunud tema hinnangul väikeinvestoreid hullutama, märgib Müür pärast liidu esindajatega Äripäeva raadios väitlemas käimist, et väikeinvestoreid peaks nende suhtes ettevaatlikuks tegema mitu aspekti.

«Swen Uusjärv rääkis saates pikalt enda kinnisvara taustast, jätmata targu mainimata, et selles vallas tegutsemine lõppes hävinguga eelmise kriisi aegu,» kirjeldab Müür, viidates Investorite Liidu asutaja ja tema äripartnerite kuuemiljonilisele võlale 2011. aastal.

«Küsimuse peale, et mis olid nende edulood, oldi väga vagurad ja mainiti ainult sama ettevõtet, mida nad olid varem vaikselt kõpitsema hakanud ja mida nüüd ka Investorite Liidu alt pushivad,» jätkab Müür, viidates Uusjärve enda elukaaslase Marre Naissoo ettevõttele Medical Pharmacy Group AS, mida liidu eestvedajad väidavad, et plaanivad peagi börsile viia.

«Milleks kiidelda MPG ASi börsileviimisega ja siis selle pealt väita, nagu oleks tegu palju legitiimsema alustava ettevõtega kui need, kes veel paari aasta jooksul börsile minna ei plaani? Reaalselt pole see veel börsil ja jääme ikkagi reaalsusesse, tühi haip on see lihtsalt,» nendib Müür.

