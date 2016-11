Pressiesindaja teatel arutasid peaministrid koostööd e-kaubanduse vallas, mis looks võimalusi valdkonnas tegutsevatele Eesti ettevõtetele. «Juba praegu veetakse pakke kümnetesse Euroopa riikidesse läbi Omniva ja Hiina partneri loodud Post11 ühise logistikakeskuse Tallinnas,» ütles Rõivas.

Hiinal on Rõivase kinnitusel selge huvi meie regiooni taristusse investeerida, et edendada Euroopa Liidu ja Hiina vahelist kaubavahetust. «Eesti oma ainulaadse geograafilise asukoha, põhjamaise ärikultuuri ja soodsa ettevõtluskeskkonnaga on Hiinale atraktiivne partner,» ütles Rõivas.

«Rääkisin Hiina peaministrile ka Tallinn-Helsingi tunneli ideest, mis koos Rail Balticuga oleks oluliseks täienduseks uue Siiditee projektile Hiina ja Euroopa vaheliste kaubavoogude liigutamisel,» lisas ta.

Peaminister Rõivas viitas kohtumisel Eesti ettevõtetele, kel on huvi Hiina turule siseneda. «Meil on Riias kaasas 25 ettevõttest koosnev äridelegatsioon, kellest mitmel Hiinas juba tegevus käib,» sõnas Rõivas.

Pärastlõunal toimub Riias kõrgetasemeline ärifoorum ja Rõivas osaleb Hiina ning 16 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi tippkohtumisel.