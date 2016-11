Ettevõtlikud naised valisid Helve Särgava aasta naiseks

Kui 2014. aasta suvel lõi Eesti äriilma kihama uudis, et ärinaine Kristi Täht ostis ära Marati tekstiilitootmise ja mõni kuu hiljem omandas Pärnumaal tegutseva trikotaaživabriku Qualitex, siis nüüdseks on Marat ligi kaks nädalat olnud juba uute omanike juhtida.

Mainekas majandusajakiri Forbes on taas pannud kokku nimekirja sajast maailma mõjukaimast naistjuhist, kellest toome välja kümme esimest. Nimistu etteotsa valiti taas naine, kes on selle korraga kokku olnud seal kuus aastat järjest.

USA suurettevõtteid juhib rohkem Johne kui naisi

New York Timesi hiljuti läbi viidud uuringu järgi on USA 1500 suurima börsiettevõtte juhtide seas meeste ülekaal nii suur, et isegi eesnime John kandvate juhtide arv on suurem naisjuhtide koguarvust.