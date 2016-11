Oktoobris lendas mandri ja saarte vahel üle 2000 inimese

Ettevõtte esindaja Eestis Rene Must tõi välja, et oktoobris oli lendude täituvus Tallinn-Kuressaare-Tallinn liinil 61 protsenti ja Tallinn-Kärdla-Tallinn lendude täituvus on ettevõtte senise lennuperioodi kõrgeim, 52 protsenti.

Kuivõrd alates lennuühenduse taastumisest on Kuressaare suunal lendude täituvus ühtlaselt stabiilne olnud, siis Kärdla lennusuund on oma statistiliste näitajatega püsinud 45 protsendi juures. Musta sõnul annab see kinnitust, et ka hiidlased on õhutransporti aina enam valimas mandrile pääsemiseks ja vastupdi.

Oktoobris lendas Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal 1026 reisijat, Kuressaare suunal vastavalt 1250 reisijat. Kogu lennuperioodi jooksul on Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal teenindatud 4193 lendajat ja Kuressaare suunal vastavalt 5283.

Nädalas lennatakse Tallinn–Kuressaare–Tallinn liinil 12 korda ja sama palju kordi ka Tallinn–Kärdla–Tallinn liinil.