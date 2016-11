USA börsidel 36 aasta pikim langusperiood

Indeksi suhteliselt väike langusprotsent näitab, et investorid on ettevaatlikud, nad ei kiirusta turult lahkuma. Selle üheksa päevaga langes S&P 500 indeks kokku 3,1 protsenti. Alates 1928. aastast on tervelt 295 börsipäeva, mil indeks on kukkunud rohkem, kui möödunud üheksa päevaga kokku, kirjutab The Wall Street Journal.

Eelseisvad Ameerika Ühendriikide presidendivalimised on teinud paljud investorid närvilisteks, mille tõttu nad kas vaatavad pealt või paigutavad raha vähemriskantsetesse instrumentidesse nagu kuld või lühema lunastamistähtajaga võlakirjad.

«Turul on valimistest tingitud üleüldine ettevaatlikkus,» ütles majanduslehele varahaldusfirma Manulife Asset Management peaökonomist Megan Greene. «Minevikus rääkisime pullidest ja karudest (investorid kes panustavad turu tõusule ja langusele – toim.). Nüüd, arvan ma, on suur grupp investoreid, kes on just ebakindlad,» lisas ta.