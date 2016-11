Euroala suurima majandusega Saksamaa aastainflatsioon tõusis oktoobris 0,8 protsendile, mis on kahe aasta kõrgeim, teatas riigi statistikaamet esialgseil andmeil.

Kolmapäeval avaldatud andmete järgi Hiina majanduskasv kolmandas kvartalis stabiliseerus. Selle taga on põhiliselt kinnisvaratehingud ja laenud. Analüütikute hinnangul toob aga juba järgmine kvartal halbu uudiseid.

Kuigi augustikuus oli Suurbritannia inflatsioon 0,6 protsenti, siis septembrikuuks kasvas see ühele protsendile, kasvades sellega viimase kahe aasta kiireimas tempos. Analüütikud ennustavad kasvu jätkumist.

Seitse asjaolu, mida tasub briti naela langusest teada

Kuigi briti naela languse «viimaseks piisaks karikas» oli reedene uudis, et brittide valuuta on langenud viimase 31 aasta madalaimale tasemele USA dollari suhtes, on analüütikute sõnul märgid sellest õhus olnud juba pikemat aega. Küll ei ole veel selge, mis nüüd järgnema hakkab.