Saksamaa Elbe liinil sõitvad laevad lahkuvad Eesti lipu alt

Elbe-Link Reederei GmbH tegevjuht Christian Schulz ütles ajalehele Cuxhavener Nachrichten, et laevade lipumaad on kavas välja vahetada veel novembri jooksul. Praegu sõidavad laevad Grete ja Anna-Marie Eesti lipu all. Grete kandis varem nime Muhumaa ja Anna-Marie nimi oli Saaremaa.

Schulz selgitas, et laevu ei ole võimalik enam Eesti lipu all hoida, kuna laevaliini operaator on vahetumas. Schulzi sõnul asub Saaremaa Laevakompanii asemel liinil opereerima Saksa laevafirma, kuid ta ei täpsustanud, milline firma liini üle võtab.

Laevafirma tegevjuhi sõnul valiti uueks lipumaaks Madeira seetõttu, et sellel Portugali autonoomsel piirkonnal on Hamburgis oma esindus olemas ning see aitab aega ja kulusid kokku hoida.

Praegu on 90 protsenti Cuxhaveni–Brunsbütteli liinil sõitvate laevade meeskonnast eestlased, kuid Schulzi sõnul on see keelebarjääri tõttu tekitanud sotsiaalseid pingeid. Seetõttu on firmal plaanis asendada osa eestlastest meeskonnast sakslaste ja poolakatega.

Elb-Link Reederei GmbH kuulub võrdselt ettevõtjatele Vjatšeslav Leedole ja Olav Miilile ning nemad on ettevõtte ainuomanikud. Ajaleht Meie Maa kirjutas oktoobris, et Miil püüab 2015. aasta augustis avatud Saksamaa parvlaevaliini üksinda elus hoida.

Vjatšeslav Leedo ütles oktoobris Meie Maa uudist kommenteerides, et kõik sõltub läbirääkimistest ja kindlat otsust veel pole.