«Tulumaksu maksmise hetk Eesti tulumaksusüsteemi alusel on see, kui ettevõtlusest viiakse raha välja (makstakse omanikele dividende). Kui nüüd eesmärk on soodustada regulaarset raha dividendimaksmist, siis sellega seatakse eesmärk, et ettevõtlussfäärist tuleb kapitali aina enam välja viia,» selgitas Ojasalu.

Tema sõnul töötab see otseselt vastu majanduse elavdamise ideele ja tekitab vajaduse uute investeeringute järele. «Kuna reinvesteeritud kasum on niigi 0-ga maksustatud, siis ettevõtte tulumaksu alandamisega ei ole võimalik saavutada majanduse elavdamist. Ainuke viis selleks on tööjõumaksude (eelkõige sotsiaalmaksu) alandamine ja seda tuleks teha jõuliselt,» ütles Ojasalu.

Maksunõustaja hinnangul soodustab aga madalam maksumäär seni Eestisse investeeritud väliskapitali väljatõmbamist Eestist ning nihutab maksubaasi Eestist välja teistesse riikidesse. «Rahvusvahelise ettevõtluse maksustamisreeglite kohaselt on nii, et kui dividendisaaja riigis kehtib näiteks 25 protsendine ettevõtte tulumaks, aga Eestis 20 protsendine, siis saajariigis saab dividendisaajalt lisaks Eestis makstud 20 protsendile nõuda veel 5 protsendi maksmist,» ütles ta. Ojasalu tõdes, et kui Eesti maksumäär oleks 14 protsenti, siis saab teine riik maksustada Eestis teenitud tulusid juba 11 protsendiga ning see on selgelt vastuolus Eesti riigi huvidega kaitsta oma maksubaasi.

Samas näeb ekspert maksu alandamises libedat teed kaudsetele maksudele. «See eesmärgipäratu vähendus on samm selles suunas, et veelgi enam kaldub maksustamine kaudsetele maksudele, milles maksukoormus on niigi kõrge,» ütles Ojasalu. Tema sõnul on otseste maksude osakaalu vaja vähendada tööjõu maksustamisel, kus koormus on ebamõistlikult suur. Ojasalu selgitusel on tööjõukulu majanduse kõige suurem üksik kuluartikkel ja maksualandus siin on kogu majandust positiivselt mõjutav. «Kui tööjõu maksustamine keskmise palga juures on umbes 40 protsenti ja ettevõtte tulu saab omanikule maksta 14 protsendiga, siis suureneb veelgi oht töösuhet ümber vormistada ettevõtluseks ühemehe firma kaudu ning sellega väheneb sotsiaalmaksu baas,» selgitas ta.

Ojasalu hinnangul halvab see pikaajaliselt niigi alafinantseeritud tervishoiu ja pensionisüsteemi rahastamise. Samuti suurendab see tema sõnul ebavõrdsust töötasuna tulu saavate ja dividende saavate Eesti inimeste vahel, mis on vastuolus põhiseadusliku sotsiaalse riigi põhimõttega.