Michal: Gazpromi trahvist pääsemine ei tunduks õiglane

«Minu isiklik /.../ õiglustunne ikkagi ütleb, et tõepoolest ei oleks see ikka päris õiglane lahendus," ütles Michal ERR-ile. Samas toonitas ta, et Euroopa Komisjon ei ole sel teemal otsust veel avaldanud ning praegu saab kommenteerida vaid ajakirjanduses räägitut.

Ajaleht Financial Times kirjutas nimelt eelmisel nädalal, et nende andmeil võib Euroopa Komisjon sõlmida Gazpromiga kokkuleppe, mille järgi pääseks Vene energiahiid pärast aastaid kestnud uurimist trahvist.

«Ootame komisjoni otsused ära. Nad kindlasti ise põhjendavad, miks nad mingi otsuse teevad,» lisas minister.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.