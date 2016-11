Rahvusliku kindlustuskuritegude büroo andmetel varatati USAs eelmisel aastal 707 758 autot, neist 52 244 olid Honda Accordid. Ehkki numbrid on nukrad, seda eriti Hondade omanike jaoks, on autode vargused langustrendis. Enamik eelmisel aastal varastatud Hondadest on vanemad mudelid, kus ei ole moodsaid varastamisvastaseid seadmeid.