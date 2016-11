Elisa: Smart-ID pole 40 protsendile inimestest kättesaadav

«Mobiil-ID on teenus, mis on viimaste aastatega jõudnud juba rohkem kui 100 000 kasutajani ning näeme, kuidas see arv kasvab igakuiselt tuhandete klientide võrra. Kindlasti eksisteerib tööstusharusid või valdkondi, mis saavad kasu uuest loodavast nn light versioonist, kuid laialdasemalt jääb kasutusse siiski Mobiil-ID just tänasel kujul, sest selle lahenduse puhul on tagatud väga kõrged turvanõuded,» selgitas Seppänen Mobiil-ID eeliseid eile Sertifitseerimiskeskuse poolt esitletud SIM-kaardi vaba Smart-ID lahenduse ees..

Elisa Eesti juhi sõnul on tänase Mobiil-ID suureks eeliseks on ka see, et seda saab kasutada igas mobiiltelefonis, nii nuppudega kui ka nutitelefonis ehk teenus on kättesaadav 100 protsendile Eesti elanikest.

«Uut Smart-ID lahendust saavad kahjuks kasutada vaid nutitelefoni omanikud. See tähendab, et kui operaatorite kliendibaasis on nutitelefoni kliente 60 protsenti ja kõnetelefonide kliente 40 protsenti, siis uus lahendus pole paraku kättesaadav koguni 40 protsendile inimestest,» viitas Seppänen.

Tema sõnul oleks operaatori poolt vaadatuna füüsilise SIM-kaardi kadumine vägagi tervitatav, sest tähendaks innovatsiooni ning reaalse tootmis- ja halduskulu vähenemist.

«Kuid, kui me täna ikkagi reaalsusesse jääme, siis pole näha, et füüsiline SIM-kaart võiks lähima 5 või isegi 10 aasta jooksul kusagile kaduda. Kindlasti tuleb turule üha juurde M2M seadmeid, mis ei vaja enam füüsilist SIMi, kuid rääkides inimeste kasutuses olevatest kommunikatsiooniseadmetest, siis kasutame füüsilist SIM-kaarti veel mitmeid aastaid,» ennustas Elisa Eesti juht.

AS Sertifitseerimiskeskus tutvustas neljapäeval toimunud aastakonverentsil uut elektroonilise identiteedi lahendust Smart-ID, mis töötab enamlevinud nutiseadmetega, ei sõltu SIM-kaardist ning on kasutatav kõikjal maailmas.

Smart-ID eesmärk on lihtsustada e-teenuste turvalist kasutamist ja viia Eestis tehtud innovatsioon Euroopasse ning seejärel teistesse riikidesse, teatas sertifitseerimiskeskus BNS-ile.