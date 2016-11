«Avalikkus ei tohiks Smart-ID osas luua valesid illusioone – Smart-ID ei asenda mobiil-ID-d, nagu paljudes pealkirjades juba kõlab. Eestlased on e-rahvana harjunud ID-kaardi ja mobiil-ID abil hääletama, tuludeklaratsiooni esitama ja dokumente allkirjastama, mida uus Smart-ID aga ei võimalda, kuna sellel pole veel sertifitseeritud allkirjastamisõigust. Seega on tegu täiesti erineva lahendusega, mis pole võrdväärne mobiil-ID-ga kõigi meile harjumuspäraste teenuste kasutamisel,» ütles Tele2 tegevjuht Argo Virkebau pressiteate vahendusel.

«Samuti võib Smart-ID puuduseks pidada seda, et kui mobiil-ID on kasutatav ka vanema tarkvaraga nutitelefonides ja nuputelefonides, siis Smart-ID-d toetavad vaid mobiilse internetiühendusega nutitelefonid, mille operatsioonisüsteemiks on iOS 8 / Android 4.1 või uuem versioon. Näiteks välisriikides võib Smart-ID kasutamine seega olla kallis, samal ajal kui mobiil-ID kasutamine välismaal ei maksa kliendile midagi,» lisas Virkebau.

«Ühtlasi tundus Smart-ID lahenduse juures üllatav, et sellega liitumiseks ja oma konto loomiseks peeti esitlusel eelistatud variandiks mobiil-ID-ga antud allkirja. Kui uue äpi kasutuselevõtuks on vaja olla juba sisseharjutatud ja võimekama mobiil-ID kasutaja, siis tekitab vajadus täiendava Smart-ID konto järele küsimusi,» märkis Virkebau.

«Kokkuvõttes võib öelda, et kui kliendi vajadused on piiratud, siis on Smart-ID talle hea alternatiiv. Eesrindlikumale kliendile, kes tahab oma digitaalse identiteediga teha kõiki tehinguid ning kasutada kõikvõimalikke m- ja e-teenuseid, jääb mobiil-ID Eestis kõige paremaks ja turvalisemaks lahenduseks,» sõnas Tele2 tegevjuht.

Virkebau hinnangul on Smart-ID suunatud ennekõike pankadele.

«Vajadus sellise identifitseerimislahenduse järele on tulnud just pankadelt, kellel on kohustus peagi ebaturvalistest paroolikaartidest lahti öelda ja leida selle asemele uus Baltimaade jaoks ühine lahendus. Riikideülene võimalus turvaliseks pangateenuste kasutamiseks on klientide jaoks kahtlemata võit,» märkis Virkebau.

«Kindlasti on Smart-ID-l ka suur ekspordipotentsiaal, näiteks riikidesse nagu Taani, kus on veel tänagi üleriigiliselt kasutusel ühekordsetel paroolidel põhinev e-identiteet, või Leedu, kus iga pank on endale loonud oma mobiilse identifitseerimislahenduse,» lisas ta.

AS Sertifitseerimiskeskus tutvustas neljapäeval toimunud aastakonverentsil uut elektroonilise identiteedi lahendust Smart-ID, mis töötab enamlevinud nutiseadmetega, ei sõltu SIM-kaardist ning on kasutatav kõikjal maailmas.

Smart-ID eesmärk on lihtsustada e-teenuste turvalist kasutamist ja viia Eestis tehtud innovatsioon Euroopasse ning seejärel teistesse riikidesse, teatas sertifitseerimiskeskus BNS-ile.