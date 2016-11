«Isamaa ja Res Publica Liidu seisukoht selgub lähitundide jooksul,» ütles erakonna pressiesindaja vastuseks BNSi küsimusele, kas IRLi ministrid kavatsevad oma haldusala riigiettevõtete nõukogudest tagasi riigikokku kuuluvad liikmed.

Töö- ja tervishoiminister SDE esimees Jevgeni Ossinovski kavatseb allkirjastada käskkirja, millega kutsub SA Viljandi Haigla nõukogust tagasi reformierakondlasest riigikogu liikme Peep Aru.

«Käskkiri on ette valmistatud, ministri digiallkirja sellel veel ei ole,» ütles ERRile sotsiaalministeeriumi pressiesindaja.

Rahandusminister Sven Sester tegi oktoobri keskel valitsusele ettepaneku kutsuda riigikogulastest riigifirmade ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogude liikmed oma kohtadelt tagasi, lõpetamaks võimaliku vastuolu põhiseadusega.

Valitsus arutas küsimust neljapäevasel kabinetinõupidamisel, kus Sester osaleda ei saanud. Kabinet neljapäeval üksmeelele ei jõudnud. Peaminister on varem öelnud, et ei toeta Sesteri esitatud kava, vähemalt mitte esitatud kujul.

Peaminister Taavi Rõivas tegi nädala alguses riigisekretär Heiki Lootile ülesande pakkuda välja täiendavaid lahendusvariante, millest ühe esitas Loot neljapeäval kabinetile – selle järgi hakkaks nõukogu liikmeid valima ja määrama riigikogu komisjon. Valitsus võttis ettepaneku teadmiseks, kuulas ka muid alternatiive ning aruteludega jätkatakse järgmisel nädalal.

Ka õiguskantsler Ülle Madise märkis neljapäevasel nõupidamisel, et riigikogu liikmete kuulumine riigi osalusega äriühingute nõukogudesse ei ole põhiseaduse vastane juhul, kui neid nimetab riigikogu näiteks parlamentaarse järelevalve teostamise eesmärgil.

Sesteri ettepaneku kohaselt tuleks peale valitsuse heakskiitu nädala jooksul kõik parlamendi liikmed riigi äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogudest tagasi kutsuda. Lisaks peaks rahandusministri ettepaneku kohaselt valitsus edaspidi jätma riigikogulased riigifirmade ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogudesse riigi esindajana valimast ja ametisse nimetamast.

Käesoleva aasta oktoobri seisuga on kokku 12 riigikogu liiget 10 riigifirma nõukogus. Sihtasutustest on parlamendi liikmeid nimetatud 25 kohale 18 sihtasutuses, millest keskkonnatasude seaduse alusel on riigikogu ise Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogusse määranud neli riigikogu liiget.