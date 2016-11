LHV asutaja Viisemann viis oma osaluse Šveitsi investeerimisfirmasse

«Meil on rahvusvaheline pere – elame ise Jaapanis ja vaatan, kuidas neid asju on endal kõige parem korraldada. See on see põhjus, mispärast oma asju niimoodi korraldan,» ütles Viisemann BNSile.

«Ma hoian aktsiaid jätkuvalt Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja sel kombel hoian neid ikkagi Eestis. Ma ei hoia neid kusagil mujal mõnes depoopangas, kellegi teise nimel. Ma üritan neid asju endiselt teha nii selgelt ja läbipaistvalt kui vähegi võimalik. Nimetan enda firma ka enda nimega,» lisas ta.

Viisemanni sõnul aktsiate Šveitsi ettevõtte omandusse viimisel otseselt maksudega pistmist ei ole.

«Loomulikult kui midagi teha, tuleb igale nüansile mõelda, aga sellel ei ole otsest seost maksudega. Pigem kuidas elada ja mismoodi oma asju hästi ja korralikult raporteerida. Selle jaoks on Šveitsis regulatsioonid ja selgused lihtsamad ja rahvusvahelise maksustamise seisukohast on see arusaadavam paljudele teistele riikidele,» rääkis Viisemann.

Viisemann Investments AG-le kuulub 8,1 protsenti LHV pangast ehk ligi 2,1 miljonit aktsiat. Reede keskpäeva börsihinnaga oleks nende väärtus kokku enam kui 16,6 miljonit eurot. Lisaks kuulub Viisemanni Eestis registreeritud ettevõttele 1,7 protsenti LHV pangast ehk 434 925 aktsiat, turuväärtusega 3,5 miljonit eurot.

Viisemann Investments AG asutatati möödunud aasta juulis Zürichis. Selle asutajad ja juhid on Christian Paul Lyk, Adrian Ulrich Escher ja Jasmine Sperti. Ettevõtte aktsiakapital oli asutamisel 250 000 Šveitsi franki.