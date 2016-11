Nordica vahetab Adria Airwaysi Poola LOTi vastu välja

Tallinna Lennujaam on ja jääb ettevõtte juhi Piret Mürk-Dubout kinnitusel peamiselt Euroopa-sisestele lendudele orienteeritud lennujaamaks. Samas on tegemist majanduse veduriga, kuna iga lennukiga saabuv turist jätab Eestisse ligi 300 eurot reisi kohta.

Rein Lang: igasugu Nordicad ja Autorollod esindavad susserduslikku mõtteviisi

Kuigi suurele osale meist tundub, et asjad ei riigivalitsemises ega meie majapidamise korraldamises ei lähe kõige paremini, arvab Rein Lang (Reformierakond), et päris nii see ei ole. Samas tõdeb ta, et saatan, va sindrinahk, on aga detailides ja jagab muuhulgas kuus soovitust, kuidas riigi majapidamist paremaks muuta.