Eesti Pank on trükkinud juba pea kolm miljardit eurot

Skeptilised analüütikud: vaevalt EKP rahatrüki mahtu suurendab

Suur osa The Financial Timesi küsitlusele vastanud majandusanalüütikutest kahtles selles, et Euroopa Keskpank (EKP) suurendab tuleval aastal praegu 1,46 triljoni euroni ulatuva stimulatsiooniprogrammi mahtu.