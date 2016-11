Raasuke ütles BNS-ile, et tema ei tea ühtegi juhtumit, kus konkreetselt riigikogu liikmelisuse tõttu oleks riigi äriühingu käekäigule kuidagi kahju tehtud.

«Kuigi OECD ütleb, et aktiivsete poliitikute osalemine firmade nõukogudes pole hea tava, on see siiski riigikogu enda otsustada,» märkis ta.

«Kui parlament arvab, et uue ja läbipaistva staatusega parlamendi liikmete kuulumine nõukogudesse on oluline, siis see on nende õigus,» ütles ta. Küsimuse peale, kas tegemist ei ole sisuliselt taaskord otsitud JOKK-skeemiga, vastas Raasuke, et esmalt tuleb aru saada, missugune hakkaks uue nimetamise põhimõtte järgi olema riigikogu liikmete funktsioon.

Raasukese jaoks jääb parlamentaarse järelevalve teostamine veel liiga ähmaseks.

«Me peaksime defineerima, mis asi on parlamentaarne järelevalve ja mida riigikogulased nõukogudes ikkagi tegema hakkaksid. Seda pole veel defineeritud,» rääkis ta. Samas tõi Raasuke välja, et tegemist oleks väga unikaalse lähenemisega, mida teistes riikides ei kohta.

Raasukese sõnul on riigikogu liikmete kuulumine ja nende määramine riigifirmade nõukogudesse aga väga väike osa suuremast probleemist.

«Praegune pikaajaline tagatubade kaudu liikmete määramine on meile põhjustanud kümnetes miljonites eurodes kahjusid.»

Milles seisneb siis põhiline probleem ja kuidas seda lahendada? Raasuke ütles, et kõige olulisem on nimetamiskomitee paika saada.

«See on peamine ja sellele tuleb rõhku panna. Kes hakkavad sinna kuuluma? Kas see asutus pikemas plaanis tööle hakkab?» märkis ta, lisades, et praegune protsessi kulg on olnud pigem lubav.

Valitsus ei jõudnud neljapäevasel kabinetinõupidamisele üksmeelel riigikogu liikmete riigiettevõtete nõukogudesse kuulumise küsimuses. Valitsuse laual on ettepanek, mille esitas peaministri palvel riigisekretär Heiki Loot. Ettepaneku sisu on, et riigiettevõtete nõukogudesse hakkaks edaspidi riigikogu liikmeid valima ja määrama parlamendi komisjon.

Rahandusministri kokku kutsutud ekspertrühm jõudis tänavu veebruaris järeldusele, et riik peaks riigifirmade nõukogude liikmete leidmiseks asutama sõltumatu komitee ehk nimetamiskomitee, mis määraks ametisse kompetentseid inimesi, lisaks tuleks luua kõikide riigifirmade osalusi koondav valitsemisüksus.