Valbet: gaasi jaemüügi hinnad erinevad kuni 40 protsenti

«Sealjuures tuleks tähele panna, et tegemist on praktiliselt identsete toodetega, sest täna pakub turul eristuvat fikseeritud hinda ainult üks gaasimüüja, teistel kõigil on muutuv hind, mis tähendab, et 30 päevase etteteatamisega saab hindu muuta,» lisas ta.

Postimees kirjutas täna, et konkurents gaasiturul pole tegelikult toimiv, kuna Baltikumi müüvad gaasi vaid kaks ettevõtet - monopol Gazprom ja ainsana Klaipėda LNG-terminali varustav pisikese turuosaga Statoil. Sellest tulenevalt hoiab 80 protsenti Eesti gaasiturust enda käes nüüdsest Eesti kapitalile kuuluv, kuid varem Gazpromi osalust nautinud Eesti Gaas.