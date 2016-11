Eesti Leivatööstus sai konkurentsiametilt loa Hagari ostmiseks

Hagari omandamine aitab kaasa Eesti Leivatööstuse sihile tõsta nii ettevõtte tootmismahtu kui efektiivsust ning tõusta juhtivaks kodumaiseks pagaritööstuseks, ütles Eesti Leivatööstuse omanik Andres Linnas oktoobri alguses peale tehingust teatamist.

Tehingut nõustanud Nordic CF Advisory partneri Alar Voitka hinnangul tähendab Hagari ja Eesti Leivatööstuse ühendamine turu konsolideerumist, mille tulemusel kasvab Eesti Leivatööstuse käive ligikaudu 10 miljoni euroni.

«Eesti leiva- ja pagaritoodete turg on konkurentsitihe ning jätkusuutlikuks kasumiteenimiseks on vajalik saavutada kas suurtootmisele omane efektiivsus või keskenduda nišitootmisele,» ütles konsultatsioonifirma partner.

Eesti Leivatööstust nõustas tehingus advokaadibüroo Lextal ning müüjaid finantsnõustaja Nordic CF Advisory ja advokaadibüroo Jesse & Kalaus.

AS Hagar on pagari- ja kondiitritööstus, mis turustab kaupa peamiselt Hagari kaubamärgi all. Ettevõtte käive oli eelmisel aastal 4,3 miljonit eurot, ent 2015. aastal teenis firma 1,1 miljonit eurot puhaskahjumit, sellest lõviosa tõi põhivara allahindlus.

Eesti Leivatööstus on Tartus paiknev pagari- ja kondiitritoodete valmistaja. Eelmisel aastal ulatus firma käive 5,9 miljoni euroni, puhaskasumit teenis ettevõte 26 200 eurot. Aastal 2014 soetas Olerexi ühele omanikule Linnasele kuuluv firma eelnevalt Rein Kilgile kuulunud pankrotistunud Tartu leivakombinaadi.