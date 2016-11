Tänavu juba veerand tuhat rikkumist: bussifirma ATKO võib kaotada Harjumaal lepingu

Maanteeameti kinnitusel öeldi ameti, Harjumaa ühistranspordikeskuse ja ATKO kohtumisel bussifirma esindajatele ka välja, et juhul kui järelevalve avastab veel rikkumisi, siis maanteeamet on seisukohal, et tuleb tõsiselt mõelda lepingu lõpetamisele.

Ühistranspordikeskus on probleemile korduvalt tähelepanu juhtinud, samas esitas ATKO Liinid aga kohtusse hagi, leides, et bussidesse paigaldatud kaamera pilt ei saa olla aluseks rikkumiste tuvastamisel.

«Tegemist on piletimüügiprobleemiga ja sellel teemal on Harjumaa ühistranspordikeskus vedajaga korduvalt vestelnud, aga tulemust ei ole. Ühel hetkel tehti neile hoiatus, kahjuks ei paranenud asjad ka siis,» selgitas maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson.

