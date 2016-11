Alajõe: 2012. aastal jätsime võimaluse tagasinõude suurust Ermamaalt uuesti hinnata

Kasutas keegi 2012. aastal oma ametipositsiooni, et OÜ Ermamaa tagasinõude menetlemisel EASi otsust mõjutada?

Ei. 2012. [aasta] otsust valmistati päris pikalt ette. Kuude kaupa pärast seda, kui president Ilves oli valitud teist korda ametisse. Arutasid juristid, erinevad projektiga seotud inimesed, kuidas edasi käituda. Ei, ma ei arva, et me oleks keegi seda mõjutanud.

Miks on EASi ja Evelin Ilvese kohtumine 15. märtsil 2012 dokumenteerimata?

15. märts 2012. See on kohtumine, milles osalesid menetluse pooled, see tähendab toetuse saaja ja meie menetlusmeeskond. Ma ei oska seda kommenteerida. Mina sellel kohtumisel ei osalenud. See ei olnud sellise tasandiga kohtumine, kus juhatus oleks osalenud.

Aga miks pole dokumenteeritud arutelusid, mis viisid OÜ Ermamaa toetuse tagasinõudmise otsuseni?

Neid arutelusid ei ole kunagi tegelikult dokumenteeritud. Need olid erinevad koosolekud ja kõik see, mida me suutsime tollel hetkel arutelude tulemusel formuleerida, on selles 2012. aasta otsuses argumenteeritud. See on neli lehekülge pikk ja täiesti põhjalik argumentatsioon. Muidugi oleks võinud olla rohkem, kuid kõik see on sinna koondatud.

Kuidas saab otsuses öelda, et osaliselt läheb tingimuste täitmisena arvesse presidendi tuhandete külaliste võõrustamine Ärma talus, kui presidendi ametiajaks ehk kümneks aastaks oli OÜ Ermamaa projektipõhine tegevus peatatud?

2012 me kaalusime ja hindasime seda otsust kuude kaupa. See oli keeruline otsus ja usun, et tollel hetkel me tegime juriidiliselt õige otsuse ja me jätsime tegelikult selles samas otsuses võimaluse seda [tagasinõude] määra uuesti hinnata. See on see, mida saab öelda täna sellest, kuidas me hindasime, kaalusime. Leidsime, et see otsus tuleb 2016. aastal uuesti vaadata üle.

Miks nentis EAS toetuse tagasinõude otsust tehes, et tekkinud kahju suurust pole võimalik hinnata, kuigi tagasinõude suurus tuleb määrata perioodiga, mil toetuse kasutamise nõuet ei täideta? 60 kuust ei kasutatud objekti sihipäraselt 54 kuud.

See on sügavalt juriidiline vaidlus selles oas, kuidas neid kuid lugeda ja mõju hinnata. Tollel hetkel jõudsid juristid arusaamisele, et majanduslikku kahju ei ole võimalik hinnata. Ja sellisel juhul oli väga selge Sel hetkel oli väga selge valik, mida määrus ette andis. Nii et ma arvan, et seda tuleb analüüsida, hinnata ja anda asjale hinnang uuesti.

Tahate veel midagi lisada?

Ei. Ma arvan, et see on teiste inimeste asi seda teemat kommenteerida.