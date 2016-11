Peaminister Taavi Rõivas tegi nädala alguses riigisekretär Heiki Lootile ülesande pakkuda välja täiendavaid lahendusvariante, millest ühe esitas Loot neljapeäval kabinetile, teatas riigikantselei. Valitsus võttis ettepaneku teadmiseks, kuulas ka muid alternatiive ning aruteludega jätkatakse erakorralisel kabinetinõupidamisel järgmisel nädalal.

Looti ettepaneku kohaselt hakkaks riigiettevõtete nõukogudesse edaspidi riigikogu liikmeid valima ja määrama parlamendi komisjon.

Komisjon võiks nõukogu sõltumatuks liikmeks nimetada muuhulgas ka isiku, kes ei ole riigikogu liige. Samuti võiks komisjon loobuda liikme nimetamisest. Aruandluskohustus oleks liikmel vastava komisjoni, mitte valitsuse ees.

Ka õiguskantsler Ülle Madise märkis neljapäevasel nõupidamisel, et riigikogu liikmete kuulumine riigi osalusega äriühingute nõukogudesse ei ole põhiseaduse vastane juhul, kui neid nimetab riigikogu näiteks parlamentaarse järelevalve teostamise eesmärgil.

Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna ütles «Aktuaalse kaamera» otsesaates, et kabinetinõupidamisel toimus täna «kummaline arutelu». Tema sõnul ühtepidi keegi ei olnud probleemile vastu vaielnud, aga teistpidi uuriti skeeme, kuidas riigikogulasi nõukogudesse tagasi saada. «Reformierakond ei olnud nõus neid tagasi kutsuma,» selgitas ta tänase kohtumise tagamaid.

Tsakhna märkis, et küsimus ei ole poliitilises tülis, vaid selles, et kõik on põhiseaduse ees võrdsed.

Rahandusminister Sven Sester on teinud valitsusele ettepaneku, mille kohaselt tuleks peale valitsuse heakskiidu saavutamist nädala jooksul kõik parlamendi liikmed, kes esindavad riigi huvisid, riigi äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogudest tagasi kutsuda.

Lisaks peaks rahandusministri ettepaneku kohaselt valitsus edaspidi jätma riigikogulased riigifirmade ja riigi asutatud sihtasutuste nõukogudesse riigi esindajana valimast ja ametisse nimetamast. Ettepanekut toetab ka ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Rahandusministeerium küsis riigikogu liikmete riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogusse kuulumise lubatavuse kohta õiguskantsleri seisukohta seoses riigi osaluspoliitika valge raamatuga, mida arutati valitsuskabinetis 7. juulil.

Valitsuskabinet ei jõudnud selles küsimuses üksmeelele ning lepiti kokku, et teema juurde tullakse tagasi. Valitsusliidu erakonnad on selles küsimuses ka praktikas erineval moel toiminud – IRL ja SDE ei nimeta oma riigikogu liikmeid nõukogudesse, Reformierakond nimetab.

Käesoleva aasta oktoobri seisuga on kokku 12 riigikogu liiget 10 riigifirma nõukogus. Sihtasutustest on parlamendi liikmeid nimetatud 25 kohale 18 sihtasutuses, millest keskkonnatasude seaduse alusel on riigikogu ise Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogusse määranud neli riigikogu liiget.