Taksoettevõtjad nõuavad sõidujagajatele 240 euro suurust käibepiiri

Praktikas tähendaks see liidu hinnangul 222 sõitu kuus, mis ületab ka kõige usinamate taksojuhtide kaheksatunniste tööpäevade sõitude maksimumi.

«Kui soovite, et taksosektor eelnõu algatajate püüdlusi tõsiselt võtaks, soovitame kokkuleppevedajate käibepiiri panna 240 eurole kuus ning kokkuleppevedajaks eraisikud oma isikliku autoga, milles ka päriselt mingi jagamisloogika säiliks,» nõudis pressiteates ETELi juhatuse liige Raul Kalev.

Ühtlasi väitis ta, et jagamismajandus on algusest peale mõeldud täisaja tööna ja täisväärtusliku ettevõtlusena, mille abiga püüatakse taksondus lihtsalt välja suretada ja selle riismed üle võtta.

Nimelt viitavat võimalus sõita OÜna otseselt sellele, et inimene asub ettevõtjaks, mitte ei jaga oma isiklikku vara. Samuti viitab täisajaga ettevõtlusele tema sõnul 16 000 eurone käibepiir, mis tähendab tänaste taksohindade juures 222 sõitu kuus. See on maht, mis jääb ETELi hinnangul kättesaamatuks 80 protsendile täisajaga taksotööd tegevale juhile.

«Kahjuks ei leia me ka MKMi eelnõust mõtteid, kuidas nn paralleeltaksondust ja päristaksondust konkurentsi mõistes võrdsemaks muuta, ehk endiselt jääb ülesse peamine probleem: kas on tegemist ausa konkurentsiga, kui kliendi jaoks identset teenust pakutakse kahe eraldi seaduse alt absoluutselt erinevatel alustel,» lisas ta.

Eesti Taksoettevõtjate Liit on asutatud 2016 aastal 11 taksoettevõtte poolt, kelle brändide all sõidab kokku ligi 900 taksot.