Euroala tööpuudus langes kümnele protsendile

Saksa minister: ELi põllumajandus ei saaks toetusteta hakkama

Neljapäeval Eestist oma Baltimaade visiiti alustanud Saksamaa toidu- ja põllumajandusminister Christian Schmidt on seda meelt, et ühtne põllumajanduspoliitika peab muutuma lihtsamaks ja arusaadavamaks, et ka tavalise põllumehe jõud sellest üle käiks. Küll aga ei usu ta dotatsioonide kaotamisse, sest muidu Euroopa põllumees üleilmses konkurentsis ellu ei jää.