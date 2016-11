Rahandusminister ise neljapäeval kabinetiistungil ei osale, kuna on puhkusel.

«Ma olin juba kolmapäeval valmis ka ta puhkuse erakorraliselt katkestama ja ta Eestisse tagasi kutsuma, kuid lennuühenduste tõttu polnud see võimalik,» rääkis peaminister Taavi Rõivas valitsuse pressikonverentsil.

Eelmisel nädalal, mil Sester veel puhkusel ei olnud, teatas Rõivas, et pole rahandusministri ettepanekutega rahul ning ei võtnud neid toona valitsuse kabinetinõupidamisel arutamisele. Nüüd on Rõivas aga meelt muutnud.

«Halastasime rahandusministrile ja võtame selle teema ette kui vähegi jõuame,» ütles Rõivas tänasel pressikonverentsil.

Mis puudutab võimalikku vastuolu põhiseadusega, märkis Rõivas, et põhiseadus on Eestis kehtinud aastast 1992 ja riigikogu liikmed on nõukogudesse kuulunud kogu aeg.

«On erinevaid hinnanguid tulnud õiguskantsleritelt,» sõnas Rõivas, lisades, et kui Allar Jõks oli selles osas väga radikaalne, siis Indrek Teder ütles, et võivad olla küll. Nüüd on õiguskantsler Madise välja pakkunud, et tuleb lähtuda sellest, riigikogu liikmeid ei tohiks nõukogudesse nimetada minister.»

«Seda nimetamise korda ja kõiki neid nüansse tuleb kahtlemata arutada. Ma arvan, et meil on võimalus siin lahendus leida,» sõnas Rõivas.

Kuna praegu on riigikogu liikmed riigifirmade nõukogudes kaheksa, on kired selle teema ümber Rõivase sõnul ebaratsionaalselt suureks läinud.

Rahandusminister Sven Sester tegi oktoobri keskel valitsusele ettepaneku kutsuda riigikogulastest riigifirmade nõukogude liikmed oma kohtadelt tagasi, lõpetamaks võimaliku vastuolu põhiseadusega.

«Lähtudes õiguskantsleri seisukohast, et tänase korralduse juures ei tohiks riigikogu liikmed riigi äriühingute nõukogudesse kuuluda, teen valitsusele ettepaneku selle küsimuse juurde tagasi tulla ning riigi tegevus seadusega vastavusse viia,» ütles Sester toona BNS-ile.