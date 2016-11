Ehkki Donald Trumpi võitu loetakse kulla hinnale soodsamaks kui Hillary Clintoni võitu, ütles panga väärismetallide turu peaanalüütik James Steel, et olenemata sellest, kes võidab, kerkib kulla hind kaheksa protsenti, vahendab Bloomberg.

Analüütiku sõnul esitavad mõlemad kandidaadid seisukohti, mis suurendab nõudlust kulla järele, mis on «potentsiaalne kaitse protektsionismi vastu». Isegi internatsionalistlikum demokraatide kandidaat on väljendanud mõtteid, et pikaajalised vabakaubanduslepinguid tuleks hakata ümber vaatama. See on kullale kasulike ehkki mitte nii suurel määral, kui võidaks Trump.

Juhul kui valimised võidab kinnisvaramagnaat, kerkiks kulla hind 200 dollari võrra 1500 dollarini unts, ennustab HSBC. Juhul kui võidab Clinton, kerkib kulla hind aasta lõpuks 1400 dollarini, kirjutas Steel klientidele.

Mõlemad presidendikandidaadid on teinud ettepaneku elavdada majandust väljaspool rahapoliitikat. Trump lubas tuua majandusse vpool triljonit dollarit.

Investeerimisfirma ETF Securities jagab analoogilist arvamust, prognoosides, et Trumpi võidu korral kerkib kulla hind aasta jooksul 10 protsenti.

«Kullas nähakse kaitset poliitilise ebakindluse vastu ning president Trump toob kaasa suurema ebakindluse kui ükskõik milline president tervete generatsioonide jooksul,» kirjutas ETF Securities.

Täna hommikul maksis kullaunts 1293,59 dollarit unts.