Michal: neljarealiste maanteede rajamist võiks rahastada erastamise abil

Michali plaani kohaselt tuleks igal aastal teedeehitusse juurde leida 100-130 miljoni euro ulatuses täiendavaid vahendeid. See võimaldaks kolm suuremat suunda, Tartu, Pärnu ja Narva neljarajaliseks ehitada, ütles Michal BNS-ile.

Lisaks erastamisele ja vara müügile on Michali sõnul rahastamise võimalusi veelgi, kuna Eesti rahaasjad on korras. «Seda [teedeehituse rahastamist] tulebki valitsuses arutada, kuna me hakkame peatselt koostama lähiaastate riigieelarve strateegiat, mis määrab suurte projektide tulevikuvõimalused ja finantsplaanid,» rääkis minister.

Michal märkis, et näiteks Tallinn Tartu maantee neljarajaliseks tegemisel tuli pea pool ehk 80 miljonit eurot rahastusest riigieelarvest juurde senistele maanteeameti vahenditele. Teine pool tuli Maanteeameti eelarvest.

«Maanteeameti teede eelarve on täna suurusjärgus 250-270 miljonit. Suuremaks teedetaristu ehituseks tuleks meie hinnangul leida juurde 100-130 miljonit eurot, siis saaks kolm suuremat suunda, Tartu, Pärnu ja Narva neljarajaliseks ehitada ning juba teehoiukava plaanis olevad objektid ära teha,» rääkis Michal.

Michal teeb lähiajal valitsusele ettepaneku, mille kohaselt soovib ta järgmise 15 aasta jooksul investeerida Eestis teedeehitusse täiendavalt 1,5 miljardit eurot ning võtta sihiks muuta kõik Eesti suuremad maanteed neljarealiseks.