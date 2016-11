Raasuke: majanduskasvu raport saab lähiajal kõigile kättesaadavaks

Raasuke ütles ERRi portaalile, et raportis sisaldavaid ettepanekuid ei soovi ta enne kommenteerida, kui töörühm on valitsuskabinetiga kohtunud ja raporti neile üle andnud, seda kuupäeva pole aga veel paika pandud.

Küsimusele, kas ettepanekud paneksid tema hinnangul ellu viiduna ka tegelikult Eesti majanduse kiiremini kasvama, vastas Raasuke, et see tõlgendus jääb iga lugeja ja kaasaarvaja teha, kui raport lähiajal kõigile kättesaadavaks saab. Põhjalikumat tagasisidet ei ole töörühm peaminister Taavi Rõivaselt, kes on raporti sisuga juba tuttav, töörühma juhi sõnul veel saanud.

