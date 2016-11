Eesti Energia kuulutas välja allmaakaevandamise tehnoloogiahanke

Eesti Energia kuulutas välja hanke kombainkaevandamise tehnoloogia ostuks, et alustada 2019. aastal Narva karjääris allmaakaevandamist. Narva karjääri lõunaosas on põlevkivikiht sügavamal maa all, mistõttu on otstarbekam seal karjääriviisilise kaevandamise asemel alustada allmaakaevandamisega.