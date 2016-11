SEB: väikelaenude tagasimakseraskusi esineb kolmel protsendil klientidest

2012. aastal oli vastav näitaja 11 protsenti.

«Meie klientide finantskäitumine on muutunud tasakaalukamaks. Siin on oma osa planeerimisel, kus arvestatakse tegelike vajaduste ja rahalise olukorraga ning kus suuremaid oste tehakse kas pikemalt kogutud säästude arvelt või väikelaenuga, mille võtmist on hoolikalt kaalutletud,» kommenteeris SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen.

Kõige aktiivsemalt kasutavad väikelaenu 20–30 aasta vanused noored, kes saavad Eesti keskmist palka. Suurima osa ehk 20 protsenti kogu väikelaenude portfellist moodustavad tarbimislaenud summas 2 000–4 000 eurot.