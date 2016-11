Vesterbacka veetis suve hiina keelt õppides ning leiab, et keelt osates on palju lihtsam leida investoreid. Ta leiab, et tunneli ehitamine võtaks aega kuni viis aastat ning see peaks valmima 2030. aastaks.

Vesterbacka ütles, et tehniliselt pole tunneli ehitamine probleem, vaja on vaid leida investoreid. Vesterbacka sõnul annaks tunnel Soomele läbi transpordiühenduse Euroopaga parema positsiooni.