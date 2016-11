Merko käive ja kasum vähenesid

Üheksa kuu müügitulu on hoidnud tagasi suuremahuliste projektide planeeritust aeglasem käivitumine, teatas ettevõte börsile. Merko on üheksa kuuga müünud ligi 270 korterit ja käivitanud üle 280 uue korteri ehituse ning kinnisvaraarendus moodustab jätkuvalt veerandi kontserni müügituludest.

«Ühelt poolt on positiivne, et vaatamata Balti riikide ehitusturu langusele suutsime hoida kolmanda kvartali müügitulu mullusel tasemel. Samas jäävad üheksa kuu tulemused selgelt meie ootustele alla ning seda eelkõige tulenevalt asjaolust, et me pole suutnud realiseerida oma võrdlemisi tugeva ehituslepingute portfelli potentsiaali,» ütles Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

«Mitme suure objekti ehituse ettevalmistus ja sellega seotud kooskõlastuste viibimised ei ole võimaldanud oodatud tempos ehitustööde käivitamist ning antud tööd nihkuvad järgmisesse aastasse. Samuti jääb ilmselt meie ootustele alla 2016. aasta korteriarenduse müügitulu, kuna kahe valminud korterelamu lõplikud vormistamised on veninud kohalikes ametiasutustes. Seetõttu nihkub neljandasse kvartalisse planeeritud eellepingutega müüdud korterite üleandmine ostjatele ja vastav osa müügitulust ilmselt järgmisesse aastasse ning mõjutab käesoleva aasta tulemit,» lisas ta.

«Baltikumi ehitusturgu iseloomustab jätkuvalt suhteliselt aktiivne elamuehitus, äärmiselt tihe hinnakonkurentsi uute äri-, tootmis- ja avalike hoonete hangetel ning infrastruktuuri objektide ehitushangete vähesus. Siiski on lähiaastatel oodata erinevaid suuremaid hankeid teedeehituses, kus me Eestis osaleme. Kontserni müügitulu on sel aastal ootuspäraselt kasvanud Eesti turul ning mõnevõrra langenud Lätis ja Leedus, kus meie ehitustellimuste varu aasta alguses oli madalam,» märkis Trink.

«Samas oleme Lätis saavutanud juhtivate peatöövõtjate seas tugeva positsiooni ja oleme enamikel suurematel hangetel konkurentsis. Leedus jätkame oma strateegiat keskenduda ehituses eelkõige välismaistele tellijatele ja oma korteriarendusprojektidele, kuhu oleme viimastel aastatel mitmeid investeeringuid teinud. Norras on meil fookuses projektijuhtimise süsteemi ülesehitamine eesmärgiga luua eeldused selleks, et jõuda järgnevatel aastatel suuremate peatöövõtu lepinguteni. Tervikuna jätkame oma strateegilise plaani täitmist,» rääkis Trink.

Merko kontserni kolmanda kvartali müügitulu oli 67,8 miljonit, puhaskasum 2,9 miljonit, kasum enne makse 3,0 miljonit ning ärikasum 3 miljonit eurot. 2016. aasta üheksa kuu müügitulu oli 173,4 miljonit, puhaskasum 4,7 miljonit, kasum enne makse 5,7 miljonit ning ärikasum 6,1 miljonit eurot.

«Meie hinnangul on Tallinna ja Vilniuse korteriturg jätkuvalt heas seisus, Riias ei ole turg aga veel saavutanud oodatud aktiivsust. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oleme investeerinud uutesse arendusprojektidesse 39 miljonit eurot, mis vastab me pikaajalisele investeerimisplaanile. Tänavu oleme alustanud üle 280 uue korteri ehitust, millest suuremad on Tallinnas Noblessneri, Tartu maantee 52 teine etapp ja Paepargi projektid ning Riias Skanstes Parks,» rääkis Trink.

Üheksa kuuga müüs kontsern 268 korterit kogumaksumusega 31,7 miljonit ning kolmandas kvartalis 109 korterit kogumaksumusega 14,3 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks. 2016. aasta üheksa kuuga on Merko käivitanud Baltikumis kokku 284 korteri ehituse.

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid kogumahus 31,5 miljonit eurot, sealhulgas Pärnu maantee 22 ärihoone projekteerimine ja ehitus Tallinnas ning neljast majast koosnev elamukompleks Jurmalas. Septembri lõpu seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 256,4 miljonit eurot.

Kolmandas kvartalis olid suuremad töösolevad objektid Eestis Maakri Kvartal, Mustamäe tee 3 büroohoone, Öpiku Maja, T1 kaubanduskeskus, Tallink Tennisekeskus, BAUHAUS Rocca al Mare kaubamaja, Lennujaama trammiliin, Viru-Jalaväepataljoni tehnikapargi hoonete ja rajatiste ning Tallinna ringtee Juuliku liiklussõlme ehitustööd.

Lätis olid suuremateks töösolevateks objektideks septembri lõpus valminud Riia lennujaama reisijate terminali teise etapi ja Magdalēna nami korteriarenduse ehitustööd, Leedus Kauno/Algirdo büroopindadega elamukompleks ja Narbuto 5 büroohoone.

AS Merko Ehitus hõlmab Eesti ehitusettevõtet AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA-d Merks, Leedu turul tegutsevat UAB-d Merko Statyba ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksust koos kinnisvara omavate äriühingutega. 2015. aasta lõpu seisuga töötas kontsernis 791 inimest ning ettevõtte 2015. aasta müügitulu oli 251 miljonit eurot.