Taimsed tooted võtavad üha enam lihatoodete kuju

Lõuna-Eestis liigub järjest enam sealiha käest kätte, lihaturu pirukast tahavad osa ka lätlased

Kui Eestis on läbi aegade jäänud sigade arv 350 000 kuni 380 000 vahele, siis viimase pooleteise aastaga on sigade arv langenud 23 protsenti ehk 80 000 sea võrra ja see tähendab ühtlasi seda, et sealiha osas ei toida Eesti enam end ära. See on tõstnud turul oluliselt käest kätte liikuva sealiha osakaalu.