Eesti Gaas: gaasiturg on juba 1998. aastast avatud

«Viimasel ajal on meedias olnud palju juttu uutest tegijatest gaasiturul, nii ka täna. Eesti Gaas peab vajalikuks märkida, et mitme turuosalise hüüatus, nagu avaneks gaasiturg alles praegu, ei ole muud kui hea trikk tähelepanu püüdmiseks. Tegelikult on gaasiturg Eestis avatud 1998. aastast. Eesti Gaas ise pakkus teistele ettevõtjatele võimalust ehitada gaasitorustikke ja müüa gaasi juba 2000ndate aastate alguses ning seda on ka tehtud. Juba aastal 2007 tegutses Eestis 40 võrguettevõtjat ja gaasimüüjat,» ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov pressiteate vahendusel.

Eesti Energia energiamüügi juht Karla Agan ütles 24. oktoobril, et gaasiturule sisenemine tähendab Eesti Energiale ühelt poolt monopoli murdmist ja teisalt muutumist Baltimaade elektrimüüjast Läänemere maade energiamüüjaks. «Praegu öeldakse sulle (Eesti Gaasis) lihtsalt, et oled ühes hinnagrupis, ja nii on – anname teada, kui hind muutub. Eks me eeldame muidugi, et Eesti Gaas võtab konkurentsi tõsiselt ja muudab oma hinnapoliitikat. Küll aga oleme kindlad, et suudame konkurentsivõimelist hinda pakkuda,» lausus Agan.

Novembrist eraklientidele gaasi müümist alustav Eesti Energia tahab lähiaastatel endale saada viiendiku eraklientidest gaasitarbijaid.