Eesti Energia hakkab eraklientidele pakkuma kolme gaasipaketti

Pakett «Kindel» saab olema kliendi jaoks lepinguperioodi jooksul fikseeritud hinnad, hinnariski võtab Eesti Energia enda kanda. Eesti Energia energiamüügi juhi Karla Agani sõnul on näiteks kliendil, kes kardab gaasihinna tõusu, mõistlik valida see pakett, kuna tema jaoks jääb hind fikseerituks.

Paketi «Muutuv» puhul on hinnariski kliendi kanda ja hind muutub iga kuu vastavalt hulgituru hindadele. «Muutuva paketiga on võimalik saada kasu gaasituru soodushinnaga perioodidest, kuid peab olema valmis ka kallima hinnaga aegadeks,» seisab Eesti Energia pressiteates.

Pakett «Kombineeritud» tähendab, et klient ostab 50 protsenti gaasist kindla hinna ja 50 protsenti muutuva hinnaga.

Agan ei osanud prognoosida, milliseks kujunevad pakettide täpsemad gaasihinnad, kuna see sõltub tema sõnul gaasi maailmaturuhinnast. Tema sõnul hakkab Eesti Energia pakkuma konkurentsivõimelist hinda.

Avatud gaasiturul saavad Eesti Energiaga gaasilepingu sõlmida need kodukliendid, kelle nimel on kehtiv maagaasi võrguleping. Kui gaasileping on korteriühistu või haldusfirma nimel, saab lepingu sõlmida korteriühistu või haldusfirma, mitte aga gaasitarbija.

Kõikide koduklientidele mõeldud pakettide puhul võib klient ilma lisatasuta vahetada paketti 30 päevase etteteatamisega.

Eesti Energia loob seoses uute pakettidega ka uue veebilehekülje ja iseteenindussüsteemi.

Eesti Gaasil on praegu 1600 äriklienti ja 42 000 koduklienti. Kokku on Eestis umbes 77 000 gaasitarbimiskohta.