Turud kardavad Trumpi võitu – alanud on paanika algusfaas

Aktsiaturgude languse peapõhjuseks oli telejaama ABC News ja päevalehe Washington Post küsitlus, mille kohaselt juhib ühe protsendipunktiga Donald Trump.

Maaklerfirma FXTM peastrateeg Hussein Sayed nimetas turul toimuvat paanika varaseks staadiumiks.

USA aktsiaturgude volatiilsusindeks VIX, mida nimetatakse ka hirmuindeksiks, on kerkinud kõrgeimale tasemele alates jaanipäevast, mil selgus Suurbritannia rahvahääletuse tulemused.

«Tundub, et Brexiti kogemus on inimestel värskelt mälus, paistab, et mõned kauplejad ei soovi taas kõrvale jääda ning on otsustanud tegutseda,» ütles Financial Timesile Briti maaklerfirma CMC Markets peastrateeg Colin Cieszynski.

«Trumpi võimalik võit on hakanud turge ehmatama,» sõnas majanduslehele The Wall Street Journal Rebecca O’Keeffe maaklerfirmas Interactive Investor. «Vaatamata paljudele riskidele ja keskpankade otsuste tagajärgedele, on ainus asi, mis turgudele tõesti korda läheb see, kes kuulutab järgmisel nädalal võidu,» lisas ta.

USA aktsiaturud lõpetasid eilse kauplemispäeva 0,6-protsendilise langusega. Euroopa aktsiaturgude hinnaliikumist peegeldav Stoxx Europe 600 oli keskpäevaks langenud 0,56 protsenti.

Langenud on ka nafta hind, kulla hind aga tõuseb.