Keda üllatab, keda mitte: just nii paljudes edetabeli ettevõtetes on aastaga palk langenud

188 ettevõttes, mis olid palgamaksjate edetabelis ka 2014. aastal, langes 2015. aastal keskmine palk, kirjutab Äripäev palga pingerea eriväljaandes. Neist 33 ettevõttes oli langus 20 protsenti või enam.

Võrreldes 2014. ja 2015. aasta andmeid on aastaga edetabelist välja kukkunud 50 ettevõtet. Seejuures on põhjuseid kolm: ligi pooltel väljajääjatest oli eelmise aasta aruanne äriregistrile esitamata, ettevõte kas likvideeriti või läks pankrotti ning kolmandana on need, kes tegutsevad edasi, kuid tööjõukuludeta.

Samas 2014. aasta palgamaksjate edetabelis olnud 600 ettevõttest 336, kes jõudsid ka 2015. aasta parimate palgamaksjate nimistusse, kasvatasid palka 2015. aastal vähemalt ühe protsendi võrra, kuigi vähemalt 58 protsenti neist ettevõtetest olid sellised, kes kas vähendasid või ei muutnud oma töötajate arvu.

