Parima palgaga tippjuht: vahel tuleb rusikaga lauale lüüa ja öelda, et nüüd tuleb teha nii

«Annan inimestele vabad käed ja jälgin ise rohkem finantsnumbreid,» räägib rootsi-soome verd Eesti ABB juht Bo Henriksson, kes juhib seekordset parima palgaga tippjuhtide tabelit koos teise ABB siinse juhatuse liikme Tapio Pekkarineniga, vahendab Äripäev.

Samas tõdeb Henriksson, et alati see ka ei õnnestu: «Kui vaja, siis oskan ka karm olla. Vahepeal tuleb rusikaga lauale lüüa ja öelda, et nüüd tuleb teha nii.»

Mis puudutab aga ettevõtte palgapoliitikat, ütleb Henriksson, et kuigi palk on suur mõjutegur, on oluline ka efektiivsus, mis hästi juhtinuna võib palgakulu mõju hoopis vähendada.

