ELi väikseim liikmesriik on teeninud passimüügiga sadu miljoneid eurosid

Malta on teeninud Eli passide müügist 310 miljonit eurot. Riigi justiitsminister Owen Bonnici kinnitas seda arvu riigi järgmise aasta eelarve üle peetud parlamendiistungil, vahendab Politico.

Skeem, mida nimetatakse Individuaalse Investori Programmiks, võimaldab isikutel, kes investeerivad kinnisvarasse või teevad riigile rahalisi annetusi, saada vastutasuks Eli kodakondsus. 2014. aastast saati on nõnda kodakondsuse omandanud üle 700 inimese.

Programm on põhiliselt suunatud isikutele Venemaalt, endistest Nõukogude Liidu vabariikidest ning Lähis-Idast, kes soovivad töötada ja elada ELis, omamata selleks viisat.

Ehkki Malta on teeninud skeemiga arvestatava summa raha, on paljud teised Eli liikmesriigid programmi suhtes väga kriitiliselt meelestatud. «Kodakondsus on midagi sellist, mis tuleb välja teenida, mitte lihtsalt välja jagada sügavate taskutega inimestele,» on öelnud Lätist valitud Euroopa Parlamendi saadik ning riigi endine rahandusminister Robert Zile.