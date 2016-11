Kreekale pakutakse suure tõenäosusega võlaleevendust

Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) juht Klaus Regling ütles ajakirjanikele, et kõnelustel on tehtud edasiminekuid. «ESMil on mandaat vaadata lühiajalisi meetmeid, mida me ka teeme,» rääkis ta. Regling lisas, et ESM tuleb oma ettepanekutega välja selle aasta lõpus, vahendas Reuters.

Kreeka on juba pikka aega võlausaldajatele survet avaldanud, et riigi võlakoormat vähendataks. Kreeka valitsus on muuhulgas öelnud, et otsuse edasilükkamine hoiab riigist eemal investeeringud, mida on aga vaja majanduse taastumiseks. Riigile antud kolmas rahvusvaheline abipakett saab läbi 2018. aastal.

ESMi kinnitusel võetakse keskpikad sammud ette siis, kui praegune päästepakett lõpeb ning pikaajalised meetmed tulevad kõne alla, kui Kreeka jätkab võlausaldajate nõutud reformidega.