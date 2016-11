SEB finantsjuhtide uuringust selgub, et Eesti ettevõtted on küll varasemast optimistlikumad, kuid ometi plaanib üha vähem ettevõtteid oma raha kodumaale investeerida.

SEB finantsjuhtide uuringu põhjal on Eesti suurettevõtted varasemast optimistlikumad: 45 protsenti küsitletud finantsjuhtidest usub, et järgneva kuue kuu jooksul ärikeskkond nende ettevõtte jaoks paraneb.

SEB: Aeglasem maailmakaubandus ei ole Eesti huvides

«Maailma kaubavahetuse kasv on majanduskriisi järgselt oluliselt aeglustunud ja kaubanduse elavdamine poliitiliselt aina ebapopulaarsem. Ekspordist niivõrd sõltuva riigi kui Eesti jaoks on see trend ohtlik,» kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor oma nädalakommnetaaris.