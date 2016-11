Vaata, kes on Eesti kõige kõrgemat palka teenivad tippjuhid

1.–2. Bo Roger Vilhelm Henriksson, Matti Tapio Pekkarinen. Ettevõte: ABB. Kuupalk: 36 917 eurot.

3. Indrek Kasela. Ettevõte: PRFoods. Kuupalk 25 689 eurot.

4. Gunnar Kobin. Ettevõte: Ekspress Grupp. Kuupalk: 25 000 eurot.

5.–8. Tarmo Kärsna, Valdo Kalm, Piret Mürk-Dubout, Valev Tõnisson. Ettevõte: Telia Eesti. Kuupalk: 22 583 eurot. Kuna edetabel on koostatud 2015. aasta aurande kohaselt, siis on neljast juhist kolm nüüdseks ametist lahkunud. Nendest on praegu juhatuses Tarmo Kärsna.

