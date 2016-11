Otseülekanne konverentsilt: antropoloogid aitavad IT-firmade edu kasvatada

Konverentsi korraldaja ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse juhatuse liige Keiu Telve selgitas ettevõtmise ideed asjaoluga, et kui IT-firmadel on tehnoloogiline pädevus süsteeme ja lahendusi luua, siis antropoloogid saavad välja uurida, mille järele inimestel kõige suurem vajadus on või kuidas nad mingitest asjadest päriselt mõtlevad.

«Mobiiltelefonifirma võib luua ülilaheda nutitelefoni, kuid müügiedu ei saavuta, sest inimesed peavad selle värvilahedust täiesti ebaõnnestunuks ja valivad omale mõne konkureeriva firma toote. Välisriikides kasutavad väga mitmed edukad tehnoloogiafirmad sarnaste probleemide vältimiseks antropoloogide abi,» tõi ta näite.

Seekordse konverentsiga «Milleks maailmale antropoloogid: Inimkeskne IT» soovitaksegi seda teadmist ja häid näiteid ka Eestisse tuua.

Konverentsil esinevad Teleporti asutaja ja Skype’i Tallinna kontori pikaaegne juht Sten Tamkivi, Nissani korporatsioonis töötav ja isesõitvate autode tehnoloogiatega tegelev USA antropoloog Melissa Cefkin, University College Londoni antropoloogiaprofessor ja digitaal- ja sotsiaalmeedia ekspert Daniel Miller ning Amsterdami Ülikooli sotsiaalantropoloogia professor Dimitris Dalakoglou.

Postimehe ülekanne konverentsist toimub reedel, 4. novembril kella 12-18. Ülekanne on ingliskeelne ilma eestikeelse tõlketa. Rohkem infot konverentsi kodulehelt.

Ajakava:

12 –12.45

Avamine

Sten Tamkivi, «Mobility Across Borders and Cultures»

12.45 – 13.30

Dimitris Dalakoglou, «Are infrastructures social?»

14.30 – 15.15

Melissa Cefkin, «The social life of automation»

15.15 – 16

Daniel Miller, «How the world humanised social media»

16 – 16.30

Coffee break and Intercultural Hotspot

16.30 – 18.00

Paneeldiskussioon