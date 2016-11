Mart Luik hakkab lihatööstust juhtima

«Juhatuse liige on meil Mart Luik, kes peaks üldsusele olema rohkem tuntud kui meediainimene,» ütles ühistu esimees Urmas Laht BNS-ile. Ta lisas, et Luik on tööle vormistatud 25. oktoobrist. Luik ise ei leidnud kahe päeva jooksul aega, et BNS-ile oma plaane uuel ametikohal kommenteerida.

Luik on aastaid tegutsenud Eesti meediamaastikul, kus ta lahkus Postimehe vastutava väljaandja ametikohalt 2015. aasta märtsis. Seejärel asus Luik Rock Cafe juhataja ametipostile. Luigel oli osalus ka Rock Cafe toonases omanikfirmas RC Meelelahutus OÜ, mis läks käesoleva aasta suvel pankrotti. Esialgsel hinnangul oli ettevõttel võlgu ligi 200 000 euro eest.

Ühistu Eesti Lihatööstus koondab enda alla kümme Eesti seakasvatajat, kes ostsid kevadel Atrialt ära selleks hetkeks tegevuse lõpetanud Vastse-Kuuste lihatööstuse. Uue lihatööstuse loojad on lubanud sellest sügisest turule tulla kahe tootesarjaga, mille ekspordipotentsiaali nähakse ka Lätis ja Soomes.

