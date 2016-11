Miks kaitseb riigikogu kantselei Autorollo kirjavahetust?

Jutt käib rahvasaadik Keit Pentus-Rosimannuse elektronkirjadest ajavahemikus 2008. aasta jaanuarist kuni 2011. aasta märtsini, mida soovis Autorollo kohtuasjas asitõendina kasutada pankrotihaldur Katrin Prükk, kirjutab Äripäev.

Väidetavalt on e-kirjade välja küsimise taga Väino Pentuse ja Tiit Pohla kinnisel kohtuistungil antud ütlused, mille kohaselt kasutati Autorollost pärit rahalisi vahendeid muu hulgas Keit Pentus-Rosimannuse maja ehitamisel.

Kuigi riigikogu kantseleid neid kirju välja andma kohustava Harju maakohtu suvise kohtumääruse on vaidlustanud nii Pentus-Rosimannus kui riigikogu kantselei, on kohus selgelt öelnud, et nende nõue ei puuduta Pentus-Rosimannuse töösõnumeid, mis on kaitstud immuniteediga.

Riigikogu kantselei ei ole seni määruse vaidlustamist avalikult põhjendanud ja kommunikatsioonijuht Urmas Seaver on põhjenduseks toonud selle, et asutus on oma selgitused esitanud kohtule, kantselei lähtub oma tegevuses seadustest, laekunud kohtumäärusest ja majasisesest töökorraldusest ning ei näe seetõttu ka põhjust oma majasisesest infovoost ülevaadet anda.

