Ericsson: kukkumine on tingitud struktuurimuudatustest

Ericssoni Eesti haru tegevjuhti Seth Lackmani esindava Milla Nummenpää sõnul on sellised tulemused tingitud ettevõtte kulude kokkuhoiu plaanist. «2014. aastal alustati Ericssonis üleilmset kulude kokkuhoidu, mistõttu tegime tarnetoimingutes mõningaid struktuurimuudatusi. Seetõttu mõjutas selline käik ka eelmise aasta tulemusi Eestis,» selgitas Nummenpää.

Tema sõnul tähendas see Ericssoni Tallinna tehasele seda, et mõnes piirkonnas kasutas firma ülemaailmsete tootmispartnerite abi. Seda selleks, et vastata nõudlusele ning tasakaalustada turu kõikumisi, sealjuures hoides fikseeritud baastootmismahu Eestis, rääkis esindaja Postimehele. «Selline käik mõjutab kindlasti neid numbreid,» ütles Nummenpää.

Naise sõnul ei saa ennustada, kas käibe ja kasumi langus võib jätkuda, sest Ericsson ei anna välja finantsandmeid ega tulevikku vaatavaid kvartali-hinnanguid kohaliku esinduse tasemel.