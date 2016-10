Transiidiärimees Oleg Ossinovski, keda Äripäev on mitmel aastal hinnanud Eesti rikkaimaks inimeseks, on hakanud oma jõukust täiel määral ka rahaks realiseerima.

Ossinovskile esitatakse tõenäoliselt Läti altkäemaksuasjas süüdistus

Esmaspäeval teatas Läti korruptsioonivastase võitluse büroo (KNAB), et on teinud ettepaneku esitada süüdistus Läti Raudtee endise juhile Uģis Magonisele 500 000 euro suuruse altkäemaksu võtmise eest; tõenäoliselt on tehtud ettepanek süüdistus esitada ka Eesti raudtee-ettevõtja Oleg Ossinovski vastu.