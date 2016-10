Läti maksuime tegelik kasu võib jääda väga väikeseks

«Läti on kriisi lõpust saati otsinud midagi, mis aitaks suure sammu edasi astuda. Usun, et nüüd oleme vähemalt ühe viisi leidnud,» ütles Repšs intervjuus Äripäevale, viidates idufirmadele tehtavale maksusoodustusele, mis peagi kehtima hakkab.

Ta lisas, et lätlased ootavad seda maksumuudatust väga, kuna maksusoodustus puudutaks kõiki alustavaid ettevõtteid, kes vastavad teatud tingimustele. «Kui nad vastavad, peavad maksma töötajate pealt fikseeritud maksu 252 eurot kuus, sõltumata palga suurusest,» märkis Repšs. Ta on seda meelt, et algatus soodustab idufirmade loomist ning aitab neil panustada teadus- ja tootearendusse.

Samas märkis Läti finantsettevõtte Capitalia juhatuse esimees Juris Grišnis, et plaanitav idufirmade maksuserisus on saanud palju rohkem tähelepanu, kui selle tegelik majanduslik mõju väärib, kuna seaduses on terve rida piiravaid tingimusi, mis aitab moodustada vaid 10 kuni 20 väga spetsiifilist ettevõtet.

